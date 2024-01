A ferver! Miguel Vicente avisa Bárbara Parada: «O melhor é ficares caladinha» e leva resposta: «Vais-me ameçar?»

Bárbara Parada ficou incomodada com um comentário de Miguel Vicente sobre o fim da relação de ambos a que assitiu num dos BB Plays da gala deste domingo.

«Eu não consigo estar numa coisa que não sinto e foi só isso, não houve mais nada. A única cena foi só essa parte: deixei de sentir e disse-lhe», desabafou Miguel Vicente com Joana Taful, referindo-se ao fim da relação com Bárbara Parada.

Durante a cadeira quente, após a gala, Bárbara Parada mostrou-se indignada com as palavras de Miguel Vicente e reagiu: «Respeito a família do Miguel mas para de mentir por favor! Fica-te mal e acaba já aqui o assunto […] Quando quiseres falar sobre mim, fala com verdade».

«Foi uma mentira que apareceu, mas eu não quero que esse assunto venha mais à baila. Ele ficava era melhor caladinho quanto a isso portanto é bom que acabe», afirmou.

Miguel Vicente deixou um aviso à ex-companheira: «Não venhas com ameaças porque o melhor é ficares caladinha! Tanto é para o meu lado como é para o teu lado, já sabes que um casal é feito de duas pessoas, chateiam-se as comadres e descobrem-se as verdades. É melhor acabarmos por aqui», alertou o algarvio.

«Vais-me ameaçar, querido?», respondeu Bárbara Parada.

Recorde-se que Miguel Vicente e Bárbara Parada se conheceram no Big Brother 2022 e iniciaram uma relação. Depois de um pedido de namoro épico, feito com a ajuda de um avião que sobrevoou os céus da casa, os dois concorrentes saíram do jogo para a vida real e a relação não durou muito. Foi em fevereiro de 2023 que Bárbara anunciou a separação de Miguel, para espanto de todos.

Semanas depois, Bárbara Parada foi ao programa «Dois às 10» para contar o que levou ao fim do namoro e percebemos que este ficou marcado por muitas polémicas e mal-entendidos, com a relação a não terminar da forma mais pacífica, muito pelo contrário.