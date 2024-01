Viral! Cláudio Ramos dá tudo no samba e Big Brother brinca: «Era um samba ou uma pega de caras?»

Uma prova do líder cheia de samba no pé: Veja quem venceu e assume a liderança desta semana

Este domingo, Diana Lopes foi a concorrente expulsa da casa do Big Brother. Com apenas 42% de votos do público, o concorrente abandonou o jogo esta noite.

Após a saída de Diana Lopes da casa, Cláudio Ramos recolheu as nomeações desta semana dos concorrentes.

Joana Taful, Miguel Vicente, Rafael Teixeira, Francisco Monteiro e Carlos Sousa estão nomeados esta semana e, por isso, estão em risco de sair de abandonar o jogo