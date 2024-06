«As polémicas que ninguém esquece». Antes de regressar ao Big Brother, Bernardina recorda momentos impactantes!

Quem mexe mais com o jogo? Veja a opinião de Bernardina Brito e Ana Barbosa!

Ana Barbosa entrega ‘presente’ e critica jogo de Daniela Ventura: «Para mim és a melhor jogadora, mas não invalida as coisas que fazes»

Ana Barbosa e Bernardina Brito estão de regresso à casa do Big Brother! Veja as reações dos concorrentes

Na Emissão Especial do Big Brother desta segunda-feira, 10 de junho, Cláudio Ramos anunciou uma noite surpreendente… e cumpriu!

Ana Barbosa e Bernardina Brito estão de regresso à casa mais vigiada do país! As duas ex-concorrentes são convidadas especiais e prometem mexer com o jogo durante a estadia.

Antes de entrar na casa do Big Brother, Bernardina Brito partilhou alguns dos seus momentos mais marcantes em reality shows.

«As polémicas que ninguém esquece e eu também não», escreveu.

«As figuras que uma pessoa faz…há tantos anos atrás 🤣😅», acrescentou.

