Maria Botelho Moniz 'derrete corações' com foto (amorosa) ao lado do filho bebé!

Maria Botelho Moniz está a viver uma das fases mais bonitas da sua vida. A apresentadora do programa «Dois às 10», foi mãe pela primeira vez em novembro de 2023. Vicente é fruto do amor entre a apresentadora e o piloto Pedro Bianchi Prata.

Afastada dos ecrãs desde o nascimento do bebé, a recente mamã tem aproveitado para cuidar do filho. Maria Botelho Moniz tem partilhado com os seguidores de Instagram alguns momentos deste 'namoro'.

No passado dia 6 de março, a apresentadora mostrou-se a ler com Vicente ao colo. A acompanhar a foto ternurenta escreveu: «Não desapareci das redes, estou só muito ocupada».

Foram várias as caras conhecidas que não hesitaram em comentar este momento delicioso entre mãe e filho. Zé Lopes comentou: «Como te percebo». Veja a partilha completa, aqui: