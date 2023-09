Implacável, Fábio Gonçalves reage ao triângulo amoroso! Sobre Vale, afirma: «Ele não valorizou a Jéssica»

Os melhores momentos de Fábio Gonçalves no Big Brother

Fábio Gonçalves marcou presença no programa Dois às 10 esta segunda-feira, dia 25 de setembro, e partilhou as primeiras impressões da experiência que viveu no Big Brother.

Sobre a sua saída, Fábio começou por partilhar: «Comecei a perceber que o Vale e a Jéssica tinham muita força cá fora e começou-me a pesar. Depois viram o Vale muito amuado e chateado pela situação e acho que isso ainda piorou mais». O ex-concorrente acredita que os aviões têm muito peso cá fora e essa é uma possível razão da sua expulsão.

A respeito do triângulo amoroso com Jéssica Galhofas e Francisco Vale, Fábio afirmou: «Acho que o Vale tem sentimentos pela Jéssica, mas a Jéssica não tem sentimentos pelo Vale», começou por dizer, tornando clara a sua opinião acerca da relação entre os dois concorrentes. «O Vale sentiu ali uma perda, acho que ele não valorizou a Jéssica da melhor maneira na primeira semana. Como cheguei na segunda semana e se calhar valorizei mais que ele, ele sentiu o ciúme, a perda, foi isso que pesou e então amuou», acrescentou, mostrando a sua leitura do que aconteceu na casa.

Veja os vídeos em cima da entrevista do ex-concorrente no Dois às 10!