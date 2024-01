Após aniversário, Bruna Gomes denuncia burla nas redes sociais: «Alguém invadiu a minha conta…»

Bruna Gomes comemorou o seu 28º aniversário esta sexta-feira, 12 de janeiro. Após um dia feliz, em que a influenciadora digital partilhou vários registos com amigos e familiares, Bruna Gomes deparou-se com uma situação complicada.

Nas redes sociais, Bruna Gomes deixou um alerta os seguidores: «Notamos que alguém invadiu a minha conta do Facebook e do Instagram do meu canal no Youtube, o Canal Bruna Gomes. Para quem segue: não sou eu, foi hackeado o Instagram do canal e estão a colocar mensagens que não sou eu e a aplicar golpes nas pessoas»

«Por favor compartilhem e, mais uma vez, não sou eu. Estamos a tentar tomar todas as medidas, mas “eles” já trocuram tudo... Por favor, denunciem para que a conta vá abaixo», pediu a influenciadora digital.

Recorde-se que Bruna Gomes está a passar por uma das fases mais felizes da sua vida, depois de ter sido pedida em casamento por Bernardo Sousa, no Natal passado. Recorde aqui a emoção após o pedido: