Miguel Vicente confronta Leandro: «Não me estou a identificar!». Saiba tudo aqui

Miguel avisa Leandro: «Não me estou a identificar com alguns comportamentos teus (…) queres rebaixar»

No Big Brother - Desafio Final, Miguel Vicente teve uma conversa a sós com Leandro para esclarecer algumas situações que não gostou por parte do colega. Miguel alertou para o facto de Leandro ter algumas atitudes com as quais não se identifica e deixou claro que não «compactua» com esse comportamento.

O concorrente revelou que a entrada de Bruno Savate o «deixou a pensar» e o «fez olhar para as outras de outra maneira».

«Tive muito tempo a pensar sobre o que está a acontecer… muita gente diz que estás no meu pé», começou por dizer Miguel Vicente.

«Não me estou a identificar com alguns comportamentos teus», explicou o concorrente.

O concorrente deixou alguns conselhos para o jogo do colega: «Mostra o Leandro que eu conheci no primeiro, segundo e terceiro dia», disse.

«Dá-me a sensação de quereres-te elevar e rebaixar os outros», acrescentou.

«Estou na minha, estou na brincadeira… Acho que ninguém tem nada contra mim», defendeu-se Leandro.

«Tem atenção à Noélia porque é uma mulher e é A Noélia», alertou Miguel Vicente.

«Tenho receio que as pessoas pensem que estou a compactuar, eu estou aqui sozinho», ressalvou Miguel.

Recorde-se que a entrada de Bruno Savate, durante o Diário Especial com Cláudio Ramos, surpreendeu todos os concorrentes, inclusive Miguel Vicente, que ficou «em choque». Veja a reação inédita do concorrente à entrada do veterano de reality shows na casa: