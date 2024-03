Entre lágrimas e abraços... A emocionante despedida de Bruno Savate e Noélia Pereira

Ana Barbosa para Bruno Savate: «Só me apetece mandar-lhe com o chinelo...»

As palavras de Bruno Savate sobre Noélia Pereira: «Queria partilhar o pódio com ela»

Ontem, dia 16 de março, foi noite de Semi-Final no «Big Brother - Desafio Final»! Entre os cinco finalistas: Bárbara Parada, Bruno Savate, Vina Ribeiro, Ana Barbosa e Noélia Pereira, ficámos a conhecer o Top 3 desta edição!

O público decidiu e Vina Ribeiro foi a concorrente menos votada e, por isso, escolhida para abandonar a casa mais vigiada do país, com 8% dos votos. Vina Ribeiro ocupou assim a 5ª posição, no jogo «Big Brother - Desafio Final.» O concorrente que ocupou o 4º lugar do Desafio Final é a Noélia, com 16% dos votos.

Ao receber a notícia de que Noélia Pereira iria abandonar a casa mais vigiada do país, Bruno Savate desabou em lágrimas e despediu-se da amiga com fortes abraços. Relembre aqui o momento emocionante: