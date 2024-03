O momento que emocionou o país! Filho de Vina Ribeiro em lágrimas ao reencontrar a mãe

A semi-final de Sábado foi uma noite marcante. Vina Ribeiro foi expulsa em quinto lugar e protagonizou um dos momentos mais emocionantes desta edição.

Vina Ribeiro, após abandonar a casa mais vigiada do país, foi recebida pelo forte abraço do filho Vicente. Juntos, protagonizaram um momento verdadeiramente emocionante entre mãe e filho. Nestas imagens podemos ver o pequeno Vicente fortemente emocionado com o reencontro com a mãe. O pequeno não quis largar a mãe, por isso, Cláudio Ramos e Vina Ribeiro sentaram-se no chão do estúdio e conversaram enquanto Vicente se abraçava fortemente à mãe com lágrimas de amor a escorrer pelo rosto. Veja aqui o momento:

Domingo, dia 17 de março vamos descobrir quem será o grande vencedor desta edição do «Big Brother». Em luta pelo grande prémio está Bruno Savate, Bárbara Parada e Ana Barbosa.

Veja ainda: Lavado em lágrimas! Bruno Savate desesperado com quarto lugar de Noélia