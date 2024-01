Carlos Sousa estreou-se no SS2 há 12 anos. Veja como está diferente o ‘sex symbol’ que arrasa no OnlyFans

Érica Silva e Carlos Sousa revelam quais as tendências para os cabelos!

Carlos Sousa, ex-concorrente da segunda edição da Casa dos Segredos, está quase irreconhecível. Além das diferenças físicas, o nortenho tem também uma nova vida e já não é o mesmo jovem que entrou no programa em 2011.

O ex-concorrente esteve recentemente no programa «Em Família», da TVI, onde ficaram evidentes as diferenças físicas. A mais visível é o facto de agora usar o cabelo comprido. Percorra a galeria de fotografias e veja as diferenças.

No programa, Carlos Sousa não descartou possibilidade de regressar ao mundo dos Reality shows.

«Se calhar, entrava… Estive afastado um tempo, às vezes uma pessoa precisa de se encontrar, precisa de estar sozinho. E após reativar o Instagram e essas coisas todas, começo a receber feedbacks e é bom quando isso acontece de pessoas que gostam de nós e têm saudades da pessoa que eu era», começou por revelar.

«Uma pessoa recorda coisas e diz: afinal tenho gente que gostava de me ver», acrescentou. Durante a conversa, Carlos Sousa acabou por fazer uma revelação que deixou Maria Cerqueira Gomes em choque e despertou a curiosidade da apresentadora. Veja aqui o vídeo:

A reação tem que ver com o facto de o ex-concorrente ter aderido no ano passado à rede social OnlyFans, tendo feito desde essa altura um enorme sucesso com fotografias ousadas.

Nesta plataforma, os utilizadores podem vender conteúdos exclusivos e o barbeiro começou a vender por lá várias fotografias nas quais aparece completamente nu.

Para ter acesso a estes conteúdos sensuais de Carlos Sousa é necessário pagar uma assinatura mensal de 25 euros ou o pacote anual de 210 euros.

Nas legendas das fotografias, o ex-concorrente escreveu legendas bastante sugestivas e ousadas: «Quem aprecia um bom volume?» ou «Hora do banho», são alguns exemplos.