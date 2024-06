Daniela Ventura deixa conselhos a Carolina Nunes e esta responde à altura: «Vão ter de levar com a minha carinha linda de planta»

Durante a manhã desta terça-feira, 4 de junho, Daniela Ventura vestiu-se de sereia e partilhou os seus conselhos sobre o jogo dos restantes colegas.

Carolina Nunes foi a primeira concorrente a ouvir a opinião da colega: «Argumentas muito bem, mas tens tomado dores de outras pessoas…»

«Pensas que não, porque é algo inconsciente, porque gostas das pessoas, mas acho que isso te pode levar a um estado emocional que não precisas de ter. E podes acabar como outras pessoas (como a Daniela) e dizer coisas ‘da boca para fora’, ter reações que vão mexer com o teu emocional e que te podem prejudicar no jogo», justificou Daniela.

«O meu conselho é continua a manter o registo Carolina que sempre tiveste. Dá mais a tua opinião como tens feito, mas tenta ao máximo não exceder os teus limites para não te magoares a ti e aos outros», aconselhou a sereia.

Carolina Nunes respondeu: «Não acho que esteja a tomar as dores dos outros. Temos pessoas com quem estamos desde o início e não acho que simplesmente não concordar com algo que digam a alguém me faz tomar dores».

«Já me aturam há dois meses, mas eu não vou sair, vão ter de levar com a minha carinha linda de planta todos os dias», rematou.

