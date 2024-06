Gritos e desentendimentos! Fábio Caçador chega ao limite com João Oliveira: «Nunca falaste assim comigo!»

Gritos e discórdia! Fábio Caçador passa-se com João Oliveira: «Agora vou ter de te pôr no sítio!»

No rescaldo da gala deste domingo, os concorrentes estiveram a comentar as imagens polémicas que viram ao logo da gala

A meio do debate, Fábio Caçador e João Oliveira entraram em confronto sobre uma dinâmica que tiveram onde Daniela chamou «controverso» a João. «Agora vou ter de te pôr no sitio! Tu tens andado com este tema! O início foi a partir do momento em que tu pegaste nisto e andaste uma semana inteira a atacar a Daniela e isso é que começou!» , atirou Fábio.

João Oliveira garantiu: «Foi ela que começou a atacar a mim! A dinâmica era sobre parcerias ela falou tudo menos de parcerias. Foi aí que tudo que começou! Andei a espicaçar, mas quem começou foi ela!». O concorrente continuou em discussão com Fábio Caçador e este «atacou»: «A Carol saiu e tu adotaste uma postura hoje! Nunca falaste assim!».

No final do rescaldo, os ânimos exaltaram-se na Malveira. João Oliveira atirou a David, Fábio e Daniela: «Os três pastorinhos estão outra vez ‘on’!». David alertou o colega: «Estás a meter a casa contra ti».

«Tu não tens nada, estás a seco! És um forçado!», atirou Daniela Ventura, irritada.

Já na cozinha, Fábio Caçador e João Oliveira mostraram-se em fortes desentendimentos. Entre berros e acusações a conversa descambou!

«Ouviste a dinâmica das parcerias?», questionou João a Fábio. «Não quero voltar a esse assunto!», garantiu Fábio. «Queres defendê-los, está tudo bem! (...) Tu não percebeste», continuou João.

«Eu pego onde faz sentido, dei a minha opinião e tu voltaste com arrogância que eu nunca tinha sentido comigo!», disse Fábio. «Tu agora estás-te a virar contra mim!», atirou João.

Veja toda a discussão acesa: