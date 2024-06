Tensão! Daniela Ventura tentou prejudicar Inês Morais? João Oliveira critica postura da colega: «Porque é que ela não fica calada?»

No rescaldo da gala deste domingo, os concorrentes estiveram a comentar as imagens polémicas que viram ao logo da gala. João Oliveira começou por criticar o jogo de Daniela Ventura e as discussões que tem tido com Inês Morais, nomeadamente uma discussão que as duas tiveram sobre um tema sensível.

João Oliveira acredita que Daniela Ventura tentou «passar a perna» a Inês Morais e que quis passar uma «imagem errada» de Inês. «Ou ela gosta mesmo muito da Inês e está a protegê-la ou se ela se está a marimbar para se a Inês tem significado no jogo dela ou não e ela acha que isso pode prejudicar a Inês porque é que ela não fica calada? Se não era para prejudicar, porque é que ela se insurge? Estás com medo que as pessoas lá fora de algo que ela disse?», provocou João.

Daniela Ventura atirou: «Como é que é possível? Queres fazer passar-me uma coisa que eu não sou! És muito baixo!». Fábio Caçador e David Maurício também defenderam o ponto de Daniela Ventura.