Carolina Nunes declara-se em público a João Oliveira: «Quero continuar a partilhar cá fora todos os bons sentimentos...»

João Oliveira foi o concorrente expulso da passada gala do Big Brother, dia 23 de junho. O concorrente abandonou o jogo na semi-final, dado que falta apenas uma semana para ficarmos a conhecer o vencedor desta edição do reality show. Entre possíveis vencedores, sabemos que Daniela Ventura e Inês Morais possuem o passaporte para a final, podendo respirar de alívio até ao próximo domingo. Em votações, para uma expulsão inédita que irá ocorrer durante esta semana, estão em risco de abandonar o jogo antes da final: André Silva, Fábio Caçador e David Maurício.

Na sua rede social pessoal, Carolina Nunes declarou-se ao companheiro com um bonito carrossel de fotografias juntos, e escreveu: «João! Nunca imaginei participar num reality show e conseguir encontrar uma pessoa lá dentro que me percebesse melhor do que muitas pessoas cá fora! Carolina e João é isto! Risos, sorrisos e bons momentos. Partilho poucos, mas valiosos momentos da Carol e do João. Quero continuar a partilhar cá fora todos os bons sentimentos que dentro da casa da Malveira cresceram e isso só nós sabemos! Agradeço de coração a todas as pessoas que sempre apoiaram esta bonita relação e de forma natural, que foi como ela começou, ela vai continuar…» Veja aqui: