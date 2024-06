João Oliveira declara-se a Carolina Nunes e revela sobre o estado da relação: «Não houve pedido, mas é um pleno namoro»

Carolina Nunes arranca suspiros no mundo do digital! Veja as fotos deslumbrantes da concorrente!

João Oliveira foi o concorrente expulso da passada gala do Big Brother, dia 23 de junho. O concorrente abandonou o jogo na semi-final, dado que falta apenas uma semana para ficarmos a conhecer o vencedor desta edição do reality show. Entre possíveis vencedores, sabemos que Daniela Ventura e Inês Morais possuem o passaporte para a final, podendo respirar de alívio até ao próximo domingo. Em votações, para uma expulsão inédita que irá ocorrer durante esta semana, estão em risco de abandonar o jogo antes da final: André Silva, Fábio Caçador e David Maurício.

No «Dois às 10» de hoje, como é habitual, recebemos o concorrente expulso: João Oliveira. O ex-participante sentou-se à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos não deixou nada por dizer. Amor, jogo e polémicas: saiba aqui tudo aquilo que foi revelado.

Sobre o reencontro emocionante com Carolina Nunes, João afirmou: «Foi das melhores sensações. Apesar de ter estado pouco tempo sem ela, foi das melhores coisas que podia ter acontecido ali (...) Aquele abraço veio provar que aquilo eram mesmo saudades».

«Entrei com o objetivo de jogar sozinho»

A relação foi crescendo dentro da casa e o concorrente afirma que a intenção era ir com calma, mas que dentro do reality as emoções são mais fortes: «Nós tentámos começar com calma, ainda que tenha sido um bocadinho rápido. Ainda ontem estávamos a conversar sobre isso».

A relação entre os dois teve os seus altos e baixos. Fora do jogo, Cristina Ferreira questionou se o ex-concorrente já leu o que foi escrito pelas revistas e as polémicas em torno de alguns comentários feitos pelo nortenho à parceira, e o PT respondeu: «Não me revejo de todo. Sou uma pessoa de toque e contacto (...) Já era bonita sem maquilhagem. Não quis controlar (..) A meu ver foi um elogio. Não quis ser controlador com uma pessoa que eu amo».

«Namora com a Carolina?», questionou Cristina Ferreira. João Oliveira respondeu: «Não houve um pedido oficial, mas a relação que tenho com ela é um pleno namoro».