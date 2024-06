Namoro oficial à vista? Carolina Nunes e João Oliveira surgem de mãos dadas num lugar especial

Carolina Nunes e João Oliveira foram expulsos recentemente da casa do Big Brother. Agora, a questão que fica é: Já temos ou não namoro assumido? A verdade é que os dois ex-concorrentes não deixaram de viver momentos a dois, mesmo depois de já não estarem dentro da mesma casa. Uma fotografia de Carolina de mãos dadas com João em Fátima foi partilhada no Instagram, em que se pode ver um clima de muita cumplicidade e união.

Na sua conta pessoal, Carolina Nunes já se tinha declarado a João Oliveira com um bonito post de fotografias juntos, e escreveu: «João! Nunca imaginei participar num reality show e conseguir encontrar uma pessoa lá dentro que me percebesse melhor do que muitas pessoas cá fora! Carolina e João é isto! Risos, sorrisos e bons momentos. Partilho poucos, mas valiosos momentos da Carol e do João. Quero continuar a partilhar cá fora todos os bons sentimentos que dentro da casa da Malveira cresceram e isso só nós sabemos! Agradeço de coração a todas as pessoas que sempre apoiaram esta bonita relação e de forma natural, que foi como ela começou, ela vai continuar…» Veja aqui:

João Oliveira foi o concorrente expulso da passada gala do Big Brother, dia 23 de junho. O concorrente abandonou o jogo na semi-final, dado que falta apenas uma semana para ficarmos a conhecer o vencedor desta edição do reality show. Entre possíveis vencedores, sabemos que Daniela Ventura e Inês Morais possuem o passaporte para a final, podendo respirar de alívio até ao próximo domingo. Em votações, para uma expulsão inédita que irá ocorrer durante esta semana, estão em risco de abandonar o jogo antes da final: André Silva, Fábio Caçador e David Maurício.

Em exclusivo para o Instagram da TVI, João Oliveira reagiu ao momento em que se reencontrou com Carolina, em direto na gala: «Aquele beijo soube a muito». Ao ser confrontado com a questão «Sentes que encontraste o amor no Big Brother?», João revelou acreditar que sim: «Espero que as coisas corram bem (...) Quiçá para sempre».