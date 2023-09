A Curva da Vida emocionante de Catarina Esparteiro: «Vi uma criança a comer de um caixote do lixo»

Concorrentes da casa e anexo escolhem qual dos dois excluídos entra no seu espaço. Veja tudo!

Curva da Vida de Catarina Esparteiro: «Olho e tenho crianças com pistolas, foi o dia que tive mais medo»

Foi em pranto que Catarina Esparteiro partilhou a sua Curva da Vida, feita de várias aventuras e desafios.

A concorrente faz voluntariado há alguns anos e contou que ficou chocada ao ver as crianças de Moçambique com poucas condições: «Uma criança a comer de um caixote do lixo. Uma criança que nunca teve uma escova de dentes, mas que mesmo assim nunca deixou de sorrir» «Nós pensamos que vamos ajudar, mas quem ajuda são eles».

O melhor e pior ano da concorrente foi em 2022, realizou um dos seus sonhos, fazer um cruzeiro e passou uma fase difícil, a morte da sua melhor amiga: «Tinha um cancro raro dos ovários. Ela explica-me que é difícil que há uma cura possível na Alemanha, mas que o valor era muito alto». Em 36 horas conseguimos 40 mil euros para ela ir fazer o tratamento. Ela começa a piorar, fica internada no IPO, morre no dia 6 de novembro».

