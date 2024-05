Catarina Miranda revela a última conversa em confessionário com o Big: «Disseram que eu vinha com uma cara diferente porque me prometeram algo e...»

Esta quinta-feira, dia 30 de maio, Catarina Miranda juntou-se a Manuel Luís Goucha, no programa “Goucha” para um frente a frente intenso. A ex-concorrente foi confrontada com as maiores polémicas nas quais se envolveu dentro e fora da casa. Numa longa conversa com o apresentador, a ex-concorrente não deixou nada por dizer. Saiba e veja tudo o que foi dito neste artigo...

A ex-concorrente começou por frisar a sua vontade em trabalhar em televisão: «Vi a oportunidade no Big Brother (…) Pensei, aqui posso ser quem eu quiser. Posso ser apresentadora, posso ser atriz. Posso fazer aquilo que eu entender (…) O objetivo era não ser indiferente». Catarina Miranda sobre a participação no reality afirma: «Sou uma das melhores jogadoras de sempre de um reality show».

Durante a conversa, Manuel Luís Goucha não deixou passar nada em branco e confrontou a convidada com uma das atitudes mais controversas que a mesma teve desde a expulsão. Durante a primeira gala do Big Brother sem a chef na casa, a ex-concorrente decidiu fazer um direto na sua conta pessoal de instagram, para fazer “frente” às audiências do programa. O apresentador não hesitou em questionar: «A TVI é a sua casa, contudo, atreveu-se, entre aspas, a fazer um direto num domingo de gala. E eu lembro-me daquilo que disse: “o meu direto vai começar à hora que começar a gala do Big Brother e vai terminar à hora que terminar a gala do Big Brother. Foi por vingança que o fez?». À questão de Goucha, Catarina Miranda responde: «Não é vingança. Não estava ainda bem em mim. Foi a quente, mas de todo que era para prejudicar a estação». E Goucha atira: «Não prejudicou. Você teve 15 ou 20 mil seguidores a ver e a gala teve mais de um milhão». Ainda sobre a atitude desafiadora, a ex-concorrente acrescenta: «Havia muitas pessoas a pedir para fazer um direto. Sou uma pessoa que gosta de desafiar e fi-lo».

O apresentador refere o questionário de candidatura ao programa, no qual Catarina Miranda afirmou ser uma pessoa inteligente e esperta. Pegando nesse facto, Goucha questiona: «Uma pessoa esperta e inteligente não percebe que pode ser entendido esse direto como uma afronta à estação onde até poderá ter oportunidades?». A cozinheira responde: « Eu não sabia o impacto que eu própria tinha…»

Além do direto em horas de gala, Catarina Miranda também partilhou com os seguidores que iria fazer uma festa no dia da final do Big Brother 2024. Face a essas afirmações, Goucha questiona novamente: «Você havia marcado a festa. A grande festa que agora vai ser a 21 de junho, também se atreveu a marcar para o dia da final (…) Porque é que mudou de postura?», perguntou o apresentador após a ex-concorrente afirmar que já mudou a data, evitando novos conflitos com o canal. Catarina Miranda justifica: «Mudei de postura porque caí em mim própria (…) Mas a TVI nunca me ligou a dizer que não pode falar disto da estação. Eu sei que eu tenho um contrato e sei o que posso falar ou não posso falar. Eu nunca falei mal da TVI nem da produção».

Sobre o jogo da ex-concorrente, Manuel Luís Goucha afirmou: «Eu vi o seu jogo e achei que já tinha visto noutros concorrentes. Como Miguel Vicente e Francisco Monteiro, com características diferentes (…) mas é um jogo que leva os adversários a ultrapassarem os limites». Catarina Miranda explica qual era de facto o seu jogo dentro da casa e a “personagem” que adotou, com traços de ex-vencedores anteriormente mencionados: «Eu inspirei-me neles (…)». Ainda sobre o jogo levado pela concorrente, o apresentador pergunta: «Era necessário rebaixar e menorizar os concorrentes adversários?» Miranda responde: «Não acho que o fiz (…) Miranda personagem é uma coisa e Catarina é outra (…) O Kika era meu cúmplice e sabia tudo o que eu fazia. Fazia jogo de confessionário que não era mostrado» Veja aqui a justificação completa da chef e revelações inéditas:

«Porque é que quer ser famosa?» questiona o apresentador. Questão à qual a convidada justifica: «É o conhecer as pessoas e saber delas (…) As pessoas que não gostam de mim foi um grupo de ódio criado quando eu estava na casa (…) Tenho mais pessoas a gostar de mim do que as que não gostam», afirma.

Catarina Miranda tem estado nas bocas do mundo desde que foi expulsa da casa mais vigiada do país. A ex-concorrente confrontou em direto o ex-vencedor do Big Brother 2023 e atual comentador da edição em vigor, Francisco Monteiro.

Durante a entrevista no “Goucha”, o apresentador relembrou a discussão em direto entre Catarina Miranda e Francisco Monteiro e comentou: «Quando se parte para o conflito vai-se munido de armas e você não teve argumentos para esgrimir com o Francisco Monteiro quando ele lhe pede: “dá-me exemplos de instigação ao ódio”». Face ao exposto, a chef responde: «Para isso tinha que ir tirar frases do programa todo (…) Mas eu mantenho, porque eu agora já fui ver tudo».

Sobre a expulsão, Catarina Miranda revela detalhes da conversa que teve em confessionário com o anfitrião após a decisão que a conduziu a um ataque de ansiedade: «Nunca pensei que pudesse ser expulsa (…) Aceito a minha expulsão (…) Quando fui para confessionário, muita gente disse que vinha com uma cara diferente e que me prometeram algo (…) Não prometeram nada e mesmo se prometessem também não dizia. O Big deu-me a opinião dele e explicou-me que não dava para ficar (…) Ele diz-me que tinha muita coisa lá fora e eu estava longe de imaginar».

Catarina Miranda, durante o programa, reagiu às palavras de Francisco Monteiro durante uma conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no programa “Dois às 10”. A ex-concorrente afirmou que houve uma conversa com o comentador: «Nós falámos depois daquela gala. Fui eu que fui ter com ele. Fiz questão até de ir ter com ele, tal como fui ter com a Márcia (…) Percebi que ele ficou melindrado sobre o comentário que fiz sobre ele ser fofinho, assim gordinho (…) No contexto em que eu disse nunca pensei que ele ficasse melindrado (…) O comentário que eu fiz não foi de todo para o prejudicar e acho que ele percebeu. Ele disse que não gosta dele assim e eu disse-lhe que gosto dele assim (…) Estou disposta a ir beber um café com o Francisco Monteiro ou almoçar e acho que nos vamos dar muito bem».

Numa conversa sobre a vida pessoal, após rever a Curva da Vida, Catarina Miranda relembrou as mais diversas fases da sua história. A ex-concorrente cresceu em Almeirim e revela ter tido uma infância feliz, apesar das diferenças que sentia entre a forma como era tratada, que considera ter sido diferente do irmão: «Quando o meu irmão nasceu senti que o meu pai gostava mais dele»

A relação entre Catarina Miranda e a mãe foi um dos temas mais falados na imprensa, ao que a mesma afirma: «A relação com a minha mãe está ótima e sempre esteve». Posto isto, Manuel Luís Goucha interrompe para afirmar: «No seu questionário disse que não falava com a sua mãe há dois anos». A chef justifica: «O não falar é não ter uma conversa do início ao fim (…) Tínhamos uma relação beliscada porque eu estava longe do país (…) A minha mãe mandou emails à produção a dizer que me ia buscar ao reality» Veja aqui o testemunho completo sobre a relação com a mãe:

Sobre o aborto, Catarina Miranda explica as razões para o fazer: «Eu queria muito ter aquele filho (…) Foi um aborto que foi legal e correu tudo bem (…) Para mim não estava a ser alívio nenhum (…) Não tinha apoio nenhum (…) Eu tinha uma empresa e tinha coisas para pagar», justifica. Sem apoio dos avós para levar a gravidez avante, a ex-concorrente acrescenta: «Comecei a entrar em depressão (…) Fiquei magoada com os meus avós».

Catarina Miranda revela vontade de ter filhos e conversa com o apresentador sobre a sua relação: «Tenho namorado. O meu namorado é Búlgaro. É Petyr que se chama (…) Ele está nos cruzeiros. Não nos vamos ver tão depressa».

Sobre a vida nos cruzeiros, a chef afirma: «Fazia muitas video-chamadas com a minha avó (…) Fazia vida de escravidão (…) Gosto muito de amealhar. Gosto muito de dinheiro (…) O meu fascínio pelos cruzeiros é conhecer pessoas de culturas diferentes» Em 2021, Catarina Miranda trabalho em cruzeiros de luxo: «Antes trabalhava nos ferrys (…) É escravidão sim, e se tiver de voltar para lá eu não me importo».

Acerca do assunto polémico do tapete de Daniela Ventura, Catarina Miranda esclarece: «Não foi para melindrar ninguém (…) Pode ser considerado ofensa (…) Toda a minha equipa nos cruzeiros pratica a mesma religião (…) Ela vinha-se a rir (…) Eu conheço-a. Ela levou aquilo para o jogo (…) A Daniela não levou aquilo como ofensa», afirma. Veja aqui todas as declarações da ex-concorrente sobre a situação que deu que falar:

«Arrependo-me de me ter desfeito da grupeta muito cedo, mas sabia que não eram meus amigos», revelou Catarina Miranda. Ainda sobre o jogo: «Para mim pode ganhar um qualquer, já não me importo»