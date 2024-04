David Maurício com interesse em Catarina Miranda? Concorrente acredita: «Ele acha-me graça...»

Daniela Ventura acorda Catarina Miranda e o caos instala-se: «Ela pôs-se nariz com nariz e disse 'eu vou-te bater'»

Com tachos e barulho, Daniela Ventura acorda Catarina Miranda. A concorrente 'passa-se': «Vais-me bater?»

David Maurício fica intimidado com Catarina Miranda: «Estás com medo que ela te dê um beijo na boca?»

Caos e discórdia: Veja a discussão que aconteceu entre Margarida Castro e Catarina Miranda, depois do Especial

No Big Brother, a casa ficou um caos depois do Especial com Cláudio Ramos. Margarida Castro descobriu e revelou o que Catarina Miranda fez (escondeu e consumiu comida nas costas da líder).

Catarina Miranda, Alex Ferreira e Renata Andrade foram escolhidos pela líder da casa para um almoço «em privado» e surgiu em tema de conversa, o nome de David Maurício.

Catarina Miranda comentou com os colegas que que David Maurício está à espera da saída de Daniela para fazer uma «aproximação»: «Eu sinto mesmo isto que vou dizer: «O David foi das primeiras pessoas com quem eu falei aqui dentro, e se na primeira semana a coisa tivesse sido diferente, eu acho mesmo que se eu não tivesse esta coisa toda com o João, o David mandava-lhe muitas bocas, até chamou sonso ao João e tudo, eu acho que o David tinha ali um interesse por mim», começou por contar.

Catarina Miranda confessou ainda: «Não estou a dizer que o rapaz me amava, mas o David tinha ali um interesse por mim. Ele acha-me graça. Eu acho é que ele está à espera que a Daniela saia primeiro que ele para desenvolver o que ele tem ali».

Alex Ferreira não discordou e acredita: «Ele tem um interesse em ti, já o disse antes e volto a repetir». Catarina Miranda completou: «Tem porque eu vejo na maneira de ele olhar. Ele estava a olhar para mim parecia que estava a ver a Angelina Jolie».