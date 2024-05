Catarina Miranda volta a casa após atirar copo. Culpa João Oliveira e chora: «Agressão psicológica também dá direito a expulsão»

Após atingir Gabriel com um copo, Catarina Miranda desaba em lágrimas: «Não te queria aleijar…»

Catarina Miranda já regressou ao espaço exterior da casa depois de ter estado isolada após ter tido uma atitude intempestiva. Durante o almoço, Catarina Miranda atirou com um copo quando estava a trocar provocações com João Oliveira. Uma parte do copo atingiu Gabriel Sousa, no braço e olho.

Horas depois, Catarina Miranda voltou e isolou-se do grupo. Após esse momento, conversou com David Maurício e disse que a sua atitude com o copo foi culpa de João.

«O Gabriel fez um corte mínimo (…) O João vai ter as consequências das atitudes dele», diz Catarina Miranda. «Agressão psicológica também dá direito a expulsão», diz ainda Miranda.

Depois, Catarina Miranda conversa com Gabriel Sousa e chora, dizendo que não o queria aleijar. Catarina Miranda diz «estar farta» do João e culpa o concorrente, que estava numa troca de provocações com ela. «Ele faz-me muito mal, começou de manhã a provocar-me»

«Já viste as coisas que eu aguento neste programa? Agora também me passo» , argumenta Catarina Miranda. «Eu daqui não vou sair, ele é qu devia ter vergonha», diz ainda Catarina Miranda.

