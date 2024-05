Márcia Soares mostra-se orgulhosa: «Sinto-me plena e feliz»

Hoje, dia 20 de maio, Márcia Soares, comentadora do «Big Brother 2024» recorreu às stories de Instagram para mostrar a felicidade que está a sentir, enquanto comentadora desta edição do Big Brother.

A criadora de conteúdos digitais partilhou uma mensagem de uma utilizadora do X, antigo Twitter. Nesta partilha pode-se ver uma montagem com dois momentos marcantes na vida da empresária.

Na primeira imagem, vemos Márcia Soares dentro da casa mais vigiada do País, enquanto concorrente do «Big Brother 2023», no segundo registo podemos testemunhar uma foto da comentadora a discursar durante a gala do passado domingo.

Na partilha, Márcia Soares escreveu: «Sinto-me orgulhosa, plena e feliz» e acrescentou: «Obrigada pelo carinho! Que fim de semana feliz e cheio de emoções!».

Veja o momento durante a gala, onde Márcia Soares se levanta e faz comunicado sobre o jogo da concorrente, Margarida Castro . Francisco Monteiro segue o exemplo da colega e também se levanta:

