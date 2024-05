Catarina Sampaio reage à expulsão de Catarina Miranda: «Pôs em causa a dignidade dos concorrentes»

O momento que ninguém esperava ver! As imagens do abraço de Catarina Miranda e Francisco Monteiro (Fotos)

No final da gala do Big Brother deste domingo, 19 de maio, estivemos à conversa com Catarina Sampaio. A ex-concorrente comentou a expulsão de Catarina Miranda, que foi sua antagonista dentro do jogo.

«Eu penso que ela tem noção e ela chegou a refletir isto, que de facto, pronto, aquela partida de agressão, que não deixou de ser uma agressão, que pôs em causa a dignidade dos concorrentes», começou por dizer Catarina Sampaio.

«Neste caso foi do Gabriel, foi de todo justo, ela já tinha, se fosse a primeira vez que acontecesse aquilo, tudo bem, mas pronto, aquilo já vem em proporções de outras situações e acabaram por desta vez não conseguir passar ao lado essa posição e acho que foi justo», acrescentou.

Catarina Sampaio acredita que, sem Catarina Miranda no jogo, os restantes concorrentes se vão consigui «destacar mais ainda».

Catarina Sampaio faz revelação inédita sobre Nélson Fernandes

Catarina Sampaio e Nélson Fernandes foram ambos concorrentes da edição Big Brother 2024. Logo no primeiro dia na casa os dois mostraram-se bastante próximos. Contudo, Catarina Sampaio vivia um 'triângulo amoroso' com outro concorrente, Fábio Caçador. Nélson foi o primeiro expulso e poucas semanas depois foi a vez de Catarina abandonar a competição. Já fora da casa, os dois ex-concorrentes foram apanhados a almoçar, o que levantou vários rumores de estariam a viver um romance, mas será que é verdade?

No final da gala deste domingo, 19 de maio, em entrevista exclusiva para o Digital da TVI, Catarina Sampaio revelou que teve finalmente um jantar a sós com Nélson Fernandes.

«Hoje tivemos um jantar a sós, finalmente», começou por contar.

«Há uma grande cumplicidade, eu gosto muito do Nélson. Nós temos uma coisa muito nossa, um agridoce…», revelou ainda.

«Se há mais alguma coisa que amizade? Acho que ainda não conseguimos responder a isso, pelo menos eu ainda não consigo… Precisamos de privar mais um bocadinho», explicou.

Veja a entrevista completa: