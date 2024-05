Alerta novidade! Márcia Soares partilha a nova fase da sua vida em conversa única! Saiba mais

Márcia Soares vai partilhar com o público mais sobre a nova fase da sua vida! Numa conversa única com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, a comentadora vai abrir o coração. No programa «Dois às 10» de amanhã, os apresentadores vão ter o gosto de conversar com a ex-concorrente do «Big Brother 2023». Curioso? Poderá saber mais amanhã!

O anúncio foi feito na rede social oficial da TVI e do programa das manhãs da estação de Queluz de Baixo. Confira aqui a publicação e alguns dos comentários feitos. Márcia Soares também reagiu e comentou: «Ansiosa». Também já estamos ansiosos. Não pode perder. Amanhã, no Dois às 10.

A última gala do Big Brother 2024, emitida em direto no dia 19 de maio, ficou marcada por uma discussão acesa entre a ex-concorrente desta edição, Catarina Miranda, com os comentadores Francisco Monteiro e Márcia Soares. A chef teceu várias críticas a Zaza, e Márcia Soares insurgiu-se em defesa do colega...

No início do programa, o apresentador pediu à ex-concorrente para que se juntasse a si e foi assim que começou uma forte discussão entre Catarina Miranda e o comentador e ex-vencedor do Big Brother 2023, Francisco Monteiro. Junto a Cláudio, Catarina começou por atirar a Zaza:

«Queiram ou não, eu vou ser sempre até ao programa terminar, o assunto é Miranda».

Após palmas no estúdio, Cláudio Ramos afirma: «Temos aqui o Francisco. O Francisco é um dos melhores jogadores de reality», ao que Miranda responde: «Já foi...»

O bate boca não tardou a acontecer! Catarina Miranda não poupou nas duras críticas ao comentador: «Sou Catarina Miranda. Não é Miguel Vicente nem Savate. É Catarina Miranda, prazer», ao que Francisco Monteiro responde: «Obrigado por estares aqui connosco. O estúdio ficou mais brilhante com a tua presença e prefiro muito mais ter-te aqui do que dentro da casa (...) Dizes que eu te rebaixei, consegues-me dar um bom exemplo?».

A chef não tardou em responder: «Desde o primeiro dia que tudo o que saiu da tua boca em relação à Miranda foi instigar o ódio à minha pessoa e tu como jogador que já foste devias-te lembrar que também criticaste muito os comentadores que estavam cá fora e diziam mal de ti. Devias aplaudir eu estar ali porque estou aqui, como todos os portugueses, a pagar o teu lugar para estares aí sentado Francisco (...) Neste jogo eras comentador, não eras jogador. Tinhas de ser imparcial (...) No teu jogo foste um dos melhores e eu votei em ti. Eu admiro-te (...) Tens de aceitar que há jogadores que vão aparecendo e são melhores do que tu (...) Gostava de ver eu e tu numa casa». Sobre Márcia, Catarina referiu: «A Márcia foi imparcial».

A discussão continuou e Zaza referiu: «Dá-me um exemplo em que eu tenha incitado ao ódio». Ao que Miranda responde: «Ainda hoje passou um avião pago por ti» Ao que Cláudio Ramos se insurge na discussão e afirma: «Não foi pago por ele, Catarina (...) O avião que passou hoje na casa não tem nada a ver com o Francisco» e Monteiro responde: «Acreditas mesmo que ia gastar do meu dinheiro para mandar um avião?». Catarina Miranda atirou ainda: «Não tenho uma lista nem vim com um discurso estudado como tu aqui tens».

Para finalizar o momento tenso, Márcia Soares entra na discussão em defesa de Francisco Monteiro e afirma: «Eu tenho que defender aqui o Francisco. Não considero de todo que ele tenha apelado ao ódio. É verdade que ele não concordou com o teu jogo (...) Analisando o trabalho dele, em momento algum te criticou. Simplesmente não se identificou com o teu jogo e eu também em muito atitudes não o fiz (...) É impossível sermos imparciais».

Sobre a expulsão de Catarina Miranda após copo partido, Márcia afirma: «O acto para mim em si não justificava uma expulsão. O problema é que não era a primeira vez. Já tiveste uma atitude assim em que tu própria te magoaste (...) Magoaste o teu colega e a partir daí a expulsão é justa».

Veja aqui a discussão completa e todas as reações em estúdio ao momento tenso:

Ainda na gala do Big Brother deste domingo, 19 de maio, Márcia Soares comentou a despedida de Carolina Nunes e João Oliveira no momento da falsa expulsão. A comentadora surpreendeu tudo e todos com uma «declaração de amor» que deixou o estúdio todo a rir. «As beijutas que eu não dei tiveram mais sentimento e emoção que aquele beijo de despedida de ontem…», disse Márcia Soares.

Perante as palavras de Márcia Soares, Francisco Monteiro ficou sem reação e mostrou-se visivelmente embaraçado com a situação. Cláudio Ramos atirou: «Vamos ver se eu entendi, no meio dessa declaração de amor…»

«O beijo que eu não dei teve mais emoção do que aquele beijo de despedida que não teve emoção, nada, zero. Vimos a Carolina a virar a cara.», explicou Márcia Soares.«Acho que se notou em meia hora o bem que faz à Carolina estar sem o João», acrescentou a comentadora.

Veja a declaração de Márcia Soares:

