Margarida Castro e Daniel Pereira 'aparecem' juntos e Catarina Miranda reage: «Agora venham dizer…»

Daniel Pereira esteve presente esta sexta-feira, 7 de junho, no Extra, conduzido por Marta Cardoso.

Margarida Castro acompanhou o colega à TVI e esteve presente nos bastidores.

Nas redes sociais, Catarina Miranda já reagiu! A ex-concorrente já revelou ser defensora de Marlene, ex-namorada de Panelo, e aproveitou para lançar uma nova ‘farpa’.

«Atualização #TeamMarlene: adoro quando as confirmações aparecem ❤️ Agora venham dizer que a culpa é da Miranda», escreveu Catarina Miranda.

Recorde-se que no «Goucha» Daniel Pereira confirmou que a relação com Marlene, a namorada que deixou cá fora quando entrou no programa, chegou ao fim. «Não estava mesmo à espera (...) «As coisas acabaram», revelou.

Panelo revelou ainda como descobriu tudo e como foram os primeiros momentos logo após sair da casa do Big Brother. Veja tudo aqui:

Manuel Luís Goucha ainda questionou Daniel: «Apaixonou-se por alguém na casa?» Veja qual foi a resposta: