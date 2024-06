David Maurício atinge limite com Daniela Ventura e garante: «Vou rasgá-la toda (…) ‘Mirandinha 2.0’»

Esta sexta-feira, 7 de junho, David Maurício e Daniela Ventura envolveram-se numa nova discussão, durante uma conversa sobre religião.

Visivelmente irritado, David Maurício desabafou com Gabriel Sousa sobre o sucedido.

«Se eu ficar cá, vou rasgá-la toda para a semana, juro», garantiu.

«Estás a falar para o microfone? Falaste, eu ignorei-te, depois ficaste a falar baixinho para o microfone, achas que vai aparecer numa VT? Ou é para o Big te fazer perguntas sobre aquilo que estás a dizer?», questionou David.

Daniela Ventura não se deixou ficar perante as provocações do colega: «Olha, atorzinho secundário… Tem lá calma. Fala lá com o teu namorado e deixa-me em paz».

«Mirandinha 2.0, calma…», reagiu David Maurício.