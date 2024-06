André Silva levanta-se em defesa de Gabriel Sousa e ataca Fábio e David: «Duas crianças!» Veja aqui!

Daniela Ventura irritada com atitudes de Gabriel Sousa e Inês Morais: «Estão a ser rudes»

Depois de confrontados com imagens polémicas, Gabriel Sousa e Daniela Ventura envolvem-se numa forte discussão em pleno direto

Esta quinta-feira, 6 de junho, após a Emissão Especial com Cláudio Ramos, o caos instalou-se na casa do Big Brother. Os concorrentes foram confrontados com imagens polémicas relativas a um comentário que Gabriel Sousa fez sobre Daniela Ventura.

Após ouvir as duras críticas por parte dos colegas, Gabriel Sousa ‘quebrou’ e desabou em lágrimas.

«Eu não mereço isto, juro (…) Eles estão a arranjar forma de me por daqui para fora com situações que nem existem», disse Gabriel, entre lágrimas e soluços.

Gabriel Sousa levantou-se e abandonou a sala. André Silva acompanhou o amigo e ‘arrasou’ David Maurício e Fábio Caçador.

«Acho ridículo o que vocês estão a fazer com este rapaz; isto não se faz», disse André.

«Pode ter tido um comentário infeliz, mas não se rebaixa o rapaz desta maneira», atirou ainda.

«Anda falar para aqui com a gente (…) Estivemos aqui a falar e não abriste a boca, agora é que te saltou a tampa», respondeu Fábio Caçador.

«Apontam-me o dedo desde o dia 1 e eu estou aqui… Não sabem o que eu já chorei no confessionário», disse David Maurício.

«Começa a ser irritante a forma como vocês defendem o Gabriel», atirou Fábio Caçador.

Na casa de banho, Inês Morais e André Silva tentaram consolar Gabriel Sousa. «É que eu nem sequer ouvi o que disseste Inês (…) Desde domingo que isto está assim. Sempre fui tão bom amigo com o David, como é que ele está a ser assim comigo?», desabafou o concorrente, devastado.