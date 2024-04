A ferver! Renata Andrade e Catarina Miranda em confronto aceso: «Já me estás a meter nojo...»

Esta terça-feira, 23 de abril, os ânimos exaltaram-se na casa mais vigiada do país.

Durante a Emissão Especial com Cláudio Ramos, Margarida Castro trocou André Silva no quarto do líder por Renata Andrade. Contudo, esta troca deixou a concorrente indignada. Renata não gostou dos risos dos colegas na cara de Margarida e recusa-se a dormir no quarto da líder com aqueles aliados.

Mais tarde, Renata Andrade e Catarina Miranda protagonizaram um momento de grande tensão na cozinha e não deixaram nada por dizer!

«Se eu bem sei, tu já não és supervisora. Se foste destituída, não me venhas dizer a mim que eu tenho de lavar a loiça», começou por atirar Renata, visivelmente incomodada.

«Se já não és supervisora não tens que me vir dizer a mim se eu tenho que vir lavar a loiça ou não. Se a Margarida entender que é preciso lavar a loiça, ela que diga. Oh Catarina começas a meter um bocado de nojo», acrescentou a concorrente.

«É Catarina é, metes um bocado de nojo metes. Já me estás, mas é a meter muito nojo, não é um bocado. Vou-me passar!», exaltou-se Renata.

Já no quarto, Renata Andrade desabafou com os colegas: «Se ela foi destituída de ser supervisora, não tem de me vir dizer a mim que eu tenho de ir lavar a loiça quando há duas pessoas responsáveis por lavar a loiça. Eu estive a tarde toda a lavar loiça e ela vem-me dizer a mim – ‘Isto não é só fazer malas, também é preciso lavar a loiça – Eu estou a fazer malas e passar para aquele quarto por causa do que ela fez», explicou exaltada.

«Quem é que ela pensa que é?», rematou.

Caos instala-se na casa do Big Brother e líder troca um dos aliados. Saiba tudo!

Esta terça-feira, 23 de abril, durante a Emissão Especial do Big Brother com Cláudio Ramos, a líder Margarida Castro assistiu a imagens polémicas dos seus aliados.

Nas imagens exclusivas, Margarida Castro teve a oportunidade de ver os seus aliados Catarina Miranda, Gabriel Sousa e André Silva a consumirem pão com creme de avelã nas suas costas.

A concorrente mostrou-se muito magoada com as atitudes dos colegas e na sala do líder teve a oportunidade de os confrontar.

Catarina Miranda, Gabriel Sousa e André Silva e Daniel Pereira foram chamados à sala do líder e foram confrontados por Margarida Castro, que os acusou de tentarem boicotar a sua liderança.

O Big Brother deu a oportunidade da líder fazer uma troca no leque de aliados. Margarida optou por trocar André Silva por Renata Andrade.

Na sala, Margarida Castro explicou aos restantes colegas o sucedido e revelou ao grupo inteiro o que viu na sala do líder, desmascarando o plano orquestrado por Catarina Miranda. Veja as reações:

Depois do Especial, o caos instalou-se na casa do Big Brother e Margarida Castro e Catarina Miranda entraram numa acesa discussão. Veja aqui: