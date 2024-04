Ana Barbosa partilha foto inédita em biquíni: «Sempre tive muita vergonha de mostrar o meu corpo»

Os rumores eram verdade? Ana Barbosa recorda crise na relação com o companheiro e revela: «Fiz coisas que não deveria ter feito»

Ana Barbosa foi a terceira finalista do 'Big Brother - Desafio Final': «Pensava que estava esquecida»

Ana Barbosa viajou recentemente para um destino de sonho na companhia do marido, Ricardo. O casal rumou até Bali, na Indonésia, e tem partilhado várias fotografias da viagem.

Esta terça-feira, Ana Barbosa surpreendeu os seguidores com uma fotografia inédita, onde surge em biquíni pela primeira vez. A vencedora do BB21 confessou que sempre teve vergonha de mostrar o corpo.

Recorde-se que Ana Barbosa se submeteu-se a uma lipoabdominoplastiacirurgia, para retirar gordura da zona abdominal.

«Inédito! Sim! Confesso... São as primeiras fotos que partilho nas quais poso em biquíni! Nunca o tinha feito!», começou por escrever, na legenda das fotografias.

«Sempre tive muita vergonha de mostrar o meu corpo, mesmo depois de ter feito a cirurgia à barriga. Acreditem: sou humana e real», desabafou.

«Tenho dobrinhas nos braços? Tenho... Tenho gordurinhas, quando me dobro? Tenho! Tenho celulite nas pernas? Sim! Não sou perfeita? Não! E o importante é que todos os dias me sinta bem na minha própria pele e, desta vez, a pedido de muitas 'famílias', aqui está o meu corpitcho», acrescentou a ex-concorrente do Big Brother.

Veja as fotografias partilhadas por Ana Barbosa: