Que amor! Catarina Sampaio partilha reencontro com o filho: «Com a minha obra mais perfeita»

Cristina Ferreira: «A sua presença no jogo era mais impactante que a do Fábio?» - Catarina Sampaio responde

Na gala do Big Brother do passado domingo, 21 de abril, o público decidiu e Catarina Sampaio foi a concorrente menos votada tendo tido apenas 40% dos votos, e, por isso, abandonou a casa mais vigiada do País. Fábio Caçador continua na casa, tendo conquistado 60% dos votos.

Esta segunda-feira, 22 de abril, Catarina Sampaio voltou para os braços do filho e partilhou um vídeo com o emotivo reencontro.

«Já estou com o amor da minha vida, no cantinho do amor. Por isso, um beijinho aos meus fãs, meus queridos, minhas queridas. Obrigada por todo o apoio que nos deram, que me deram. Foi muito, muito importante para mim. Estou muito feliz, muito realizada. Mas, de facto, aqui é que eu estou bem», revelou a ex-concorrente.

Catarina Sampaio partilhou ainda um vídeo ternurento com o filho: «Feliz, onde mora todo o amor do mundo, com a minha obra mais perfeita! Depois da minha saída do Big brother 2024», escreveu na legenda.