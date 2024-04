Cláudio Ramos lamenta desistência de Sérgio Duarte: «Cortaram-lhe as pernas…»

Esta terça-feira, 23 de abril, a desistência de Sérgio foi comentada no programa «Dois às 10» por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. O apresentador do Big Brother 2024 começou por lamentar: «Deu-me tanta pena juro-te, deu-me mesmo pena…»

Cristina Ferreira também se manifestou sobre o assunto: «Dá-me mais pena ainda quando entidades patronais que não percebem que cortar as pernas a pessoas que têm sonhos faz com que eles depois não voltem ao trabalho da mesma forma, ele não está feliz», começou por dizer.

«Ele não estava a fazer nada de mal, estava até a dignificar o trabalho que estava a fazer. Custa-me muito que determinadas pessoas não percebam que cada vez mais temos que dar espaço e liberdade (…) para que as pessoas possam fazer da sua vida aquilo que me bem entendem mas enfim é o que é», lamentou a apresentadora.

Cláudio Ramos concordou com Cristina Ferreira e deu a sua opinião: «Ele estava mesmo muito muito feliz. (…) Eu tinha lido o inquérito dele há pouco tempo porque fez a curva da vida no domingo, ele tinha tanta vontade, ele tinha tanta expectativa no jogo, estava a fazer tão bem e de repente cortam-lhe as pernas, não acho isto justo».

Sérgio Duarte abandona o Big Brother «por motivos de força maior». Saiba tudo aqui!

Durante a Emissão Especial do Big Brother desta segunda-feira, 22 de abril, Cláudio Ramos não conteve as lágrimas ao anunciar os motivos da ‘desistência’ de Sérgio Duarte.

O concorrente abandonou a casa mais vigiada do país «por motivos de força maior, a nível profissional».

A Emissão Especial começou com um confessionário com Sérgio Duarte, onde o concorrente teve a oportunidade de justificar a sua saída.

«Sou obrigado a abandonar o jogo. Não por vontade minha, mas assim terá que ser. Fico satisfeito por ter tido uma prestação que irá orgulhar, certamente, as pessoas que tenho lá fora», começou por explicar.

«Tenho muita pena que este seja o seu fim no jogo (…) O Sérgio é muito bom jogador, entrega-se ao jogo e não tem medo dos desafios», lamentou Cláudio Ramos.

O apresentador do Big Brother ficou visivelmente emocionado durante a despedida do concorrente.

O anfitrião também fez questão de deixar umas palavras ao concorrente: «Não vou chamar a esta sua saída uma desistência. O Sérgio não é e nunca foi, nem vai ser um desistente. A força maior implica que tenha de tomar esta decisão de sair…».

Veja aqui as reações dos concorrentes: