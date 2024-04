Cláudio Ramos pronuncia-se sobre expulsão de Jacques Costa: «Era importante que ela não ficasse no jogo»

Cláudio Ramos revela que já viveu relações tóxicas: «Preferia aguentar uma mentira, do que ficar sozinho»

A última gala do Big Brother ficou marcada pela expulsão inesperada de Jacques Costa, depois da concorrente se ter recusado a nomear. Cláudio Ramos não concordou com a atitude de Jacques e manifestou a sua opinião, sugerindo que a concorrente deveria ser expulsa por violar uma das regras essenciais do jogo. Recorde aqui o momento:

Esta quinta-feira, 11 de abril, Cláudio Ramos esteve presente no programa «Goucha» para falar sobre o seu novo roamance «O Rapaz» e abriu o coração numa entrevista intimista.

Durante a conversa com Manuel Luís Goucha, o apresentador do Big Brother justificou a sua atitude na gala e garantiu: «Não tenho nada contra a Jacques».

No entanto, manteve a sua opinião: «Para mim era importante que ela não ficasse no jogo». Cláudio Ramos garantiu ainda que, caso o Big Brother decidisse dar uma «segunda oportunidade» a Jacques Costa, iria trata-la da mesma forma.

Cláudio Ramos falou, em primeira mão, sobre o seu livro, que conta a história de amor de dois rapazes. Manuel Luís Goucha questionou Cláudio Ramos sobre o seu coração: «Há namorado?» O convidado ‘fugiu’ à pergunta e, entre risos, a resposta ficou por dar. Goucha brincou: «Olha tu a fugires…»