Desafio Final volta a abrir portas para mais uma desistência. Saiba tudo aqui

Após Jéssica Galhofas, Jandira Dias, Francisco Monteiro e, mais recentemente Miguel Vicente, terem decidido desistir desta intensa edição do Desafio Final, também Joana Taful anunciou hoje que abandonaria a casa mais vigiada do país por sua própria vontade.

Após anunciar a entrada de André Lopes na casa mais vigiada do país, o anfitrião deu aos moradores uma notícia menos feliz. «É um jogo que vivem com paixão e entrega mas não deixa de ser um jogo… a vossa vida é cá fora», começou por dizer. «Com tristeza e com empatia» deu a palavra a Joana Taful que anunciou a sua desistência: «Vou-me embora porque a saúde mental dos meus filhos está em primeiro lugar… tive um filho ontem no hospital».

Cláudio Ramos não deixou de assinalar a tristeza de ver a concorrente abandonar o jogo tão cedo: «Tenho pena, estava a fazer um jogo tão bom». Joana agradeceu e concordo: «Também tenho muita pena, estava a entregar-me de corpo e alma… mas a família está em primeiro lugar».