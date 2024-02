Miguel Vicente quebra o silêncio após desistência e diz como se está a sentir

Após desistir do Big Brother – Desafio Final, Miguel Vicente aproveitou o dia em que fez 30 anos para estar em família e com amigos. Mas, quebrou agora o silêncio para agradecer o amor que recebeu pelo aniversário. Recorde-se que Miguel Vicente desistiu do programa da TVI em lágrimas e na noite em que completou 30 anos.

«Estou a sentir-me com charme porque agora sou um trintão. Muito obrigado a todas as pessoas que me felicitaram neste marco dos 30 anos, que é um marco especial. Quero vos agradecer do fundo do coração, fazem me sentir uma pessoa amada. Todos nós juntos somos um. Muito amor!»

Recorde aqui o momento em que Miguel Vicente desistiu do Desafio Final: