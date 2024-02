Lata de atum gera grande discussão na casa do Desafio Final: «Nem dividiu com ninguém!»

Após falharem três tarefas semanais consecutivas, já seria de esperar que a casa do Desafio Final estivesse prestes a entrar na fase complicada no que toca a racionar os alimentos para as refeições. Assim tem sido e discussões não têm faltado sobre o assunto.

Esta tarde, foi preciso apenas uma lata de atum para que o clima na casa mais vigiada do país ficasse (ainda) mais tempestuoso que no resto do país. Vina Ribeiro deu conta que Carlos Sousa estava a comer uma lata de atum quando os restantes colegas teriam comido apenas massa e não se conteve: «Nem perguntou a ninguém se queria, nem dividiu com ninguém… os outros todos comeram massa sem nada». Chegou até a apelidar o colega de «Miguel dois».

Ao dar conta da confusão instalada e já com desentendimentos passados entre as duas, Patrícia Silva, ao ouvir os queixumes de Vina, não deixou de ripostar contra a rival: «Na cabeça dela é que ela tem razão (…) Já toda a gente te topou». «Tens de estar caladinha no sítio onde está senão danças [daqui para fora]… Falas para aqueles que pensas que são os mais fracos!».

Munindo-se do aval de Noélia Pereira, Carlos Sousa justificou-se a António Bravo (que é um dos responsáveis pela cozinha, juntamente com Vina) e apesar de António salientar que não é Noélia que tem de gerir o inventário da cozinha, no final de contas a lata de atum não faria falta a ninguém. Carlos Sousa não deixou de se mostrar convicto nas suas ações e de se mostrar implacável com Vina: «Ela não manda na cozinha. Eu se quiser como atum de manhã à noite se me apetecer».