Catarina Miranda assume finalmente que tem namorado. Os detalhes

Catarina Miranda desvendou finalmente a informação que tentava não revelar. A concorrente admitiu na gala deste domingo que tem namorado fora da casa. «Eu também tenho uma pessoa aí em casa…», disse quando estava a atacar o envolvimento de David Maurício e Daniela Ventura.

«Ai não me diga! No outro dia não me quis dizer…», interveio logo Cláudio Ramos.

«A pessoa que tenho aí em casa, Graças a Deus não está em Portugal, está a trabalhar, está em França e nem sequer é português», declarou Catarina Miranda.

Veja o vídeo