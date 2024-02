António Bravo considera Nóelia uma «marioneta» de Bruno Savate e deixa concorrente indignada! Saiba tudo

No Big Brother – Desafio Final, durante a manhã desta quarta-feira, 7 de fevereiro, os concorrentes foram desafiados pelo anfitrião a dizerem que colega mandavam para «o outro lado do mundo».

António Bravo escreveu o nome de Noélia Pereira na ardósia e intitulou a colega de «marioneta de Savate».

«A Noélia, para uma pessoa que se diz tão despreocupada com a opinião dos outros, até se tem preocupado bastante (…) Eu farejo pessoas com falta de genuinidade a léguas e não deixo que se aproximem de mim», justificou.

Noélia Pereira ficou indignada com as palavras do colega e reagiu: «Podes tentar descredibilizar a minha pessoa, mas as pessoas já me conhecem, sabem quem eu sou».

«Respeito a tua opinião, mas discordo em completo», frisou Noélia.

Nesta mesma dinâmica, Bruno Savate afirmou que Carlos Sousa é um “toreto camuflado”. A acusação deixou os ânimos exaltados na casa. Veja o que aconteceu aqui:

Também Joana Taful entrou em confronto com Bruno Savate, depois de uma provocação por parte do colega. Recorde aqui: