Em lágrimas, Daniela Ventura consola-se em frente ao espelho após embate com Panelo e João

O ambiente esteve tempo na casa do Big Brother após o programa especial desta terça-feira, dia 21. Daniel Pereira e João Oliveira criticaram o jogo de Daniela Ventura. Após o confronto com troca de acusações e argumentos, Daniela Ventura mostra-se muito irritada e acaba a chorar.

Na cozinha, após o momento de cadeira quente, Daniela Ventura troca farpas com João Oliveira. «Tu realmente fazes com que as pessoas cheguem ao limite, João. Tu vieste-me provocar. Seguir-me de uma casa de banho, para um quarto, para uma cozinha... Isto é normal? Depois admira-se que é falado», queixa-se Daniela. Mas João argumenta que apenas queria dar «uma palavra amiga».

Inês aconselha Daniela a ir acalmar-se. Já no quarto, Daniela não contém as lágrimas, enquanto se maquilha ao espelho. «Respira que quando isto acabar vais estar com os teus 100 mil euros», afirma.

Caos instala-se no Big Brother! Daniel Pereira ‘arrasa’ Daniela Ventura

Depois da Emissão Especial com Cláudio Ramos desta terça-feira, 21 de maio, Daniela Ventura e Daniel Pereira envolveram-se numa forte discussão.

«Só te queria perguntar uma coisa, tens que me explicar como é que tu em pleno o dia, nas dinâmicas, tu és agressiva, provocadora, conflituosa, má e tu num direto és completamente diferente?», começou por questionar Panelo.

«És protagonistas, mas mais uma vez te digo, foi o que te disse lá fora, às vezes não é ser só protagonista, tens de ser boa protagonista», atirou o concorrente.

Daniela Ventura reagiu às acusações: «Eu se quiser gritar, grito, eu se quiser estar calma, estou, se quiser estar alegre, eu estou. Tudo que eu faço para vocês é um problema tão grande, que qualquer dia eu respiro um bocado mais alto e tu vais ficar assim: ‘Mas tu respiras sempre baixo e agora estás a respirar alto’».

Daniel Pereira interrompeu a colega: «Importa… os portugueses gostam» e Daniela pediu: «Podes não me interromper?»

Os ânimos começaram a azedar entre os dois concorrentes e Panelo acabou por se exaltar: «Mau… Não estamos a falar os dois?»

«Fizeste-me uma pergunta. Um diálogo não é uma interrupção», explicou a concorrente.

Fábio Caçador decidiu interromper e pronunciou-se sobre o assunto: «Isto foi mais um ataque gratuito do Panelo à Daniela».

«Em todas as dinâmicas, cada um tem a sua postura. Nenhum tem a mesma postura nas dinâmicas e nos diretos», defendeu Fábio Caçador.

«Eu não vou estar num direto ou numa gala a falar como falo aqui. Eu aqui estou a fazer o meu jogo e quando estou a falar com o Cláudio já sou eu, não estou em modo de jogo», esclareceu Daniela Ventura.