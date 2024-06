Manhã acesa na Malveira! Daniela Ventura e Inês Morais em fortes acusações. Saiba tudo

Após discussão acesa, Inês Morais isola-se no quarto!

Foi na manhã deste sábado, 15 de junho, que mais uma discussão acesa aconteceu na Malveira. Daniela Ventura e Inês Morais estiveram em desentendimentos devido a «comida» e de quem é a «mais gulosa».

Daniela Ventura dirigiu-se à esfera alertando os colegas que acabaram com duas coca-colas apenas num dia e que têm «demasiada gula». Inês Morais «picou» Daniela questionado se afinal tinha sido a colega a comprar os refrigerantes ou se tinha sido Fábio.

A conversa acabou em provocações e gritos entre as duas colegas. «Estávamos aqui na boa e vieste estragar o ambiente que é isso que tu fazes sempre!», começou por atirar Inês. No meio da discussão, Daniela acabou por falar do namorado de Inês atirando: «A miúda é maluca (…) tu choras por um namorado imaginário!».

As duas entraram num bate-boca bastante aceso sobre atuais namorados e ex-namorados e Inês mostrou-se ofendida com as acusações de Daniela Ventura.

Após a discussão acesa, Inês Morais acabou por se isolar no quarto.