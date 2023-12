Dulce Pinto faz cirurgia plástica e confessa: «Estou em casa com o meu sonho realizado». Saiba tudo

Dulce Pinto: As melhores fotos da professora primária/barbie fora do Big Brother

Dulce Pinto fez uma mamoplastia de aumento. A ex-concorrente fez uma publicação na sua página de Instagram, onde falou sobre o processo.

«Graças à VIP Clinic, hoje comecei o meu dia no Hospital de São Francisco do Porto», começou por dizer. No reels partilhado pela ex-concorrente, esta deixou um agradecimento a toda a equipa que tornou o seu sonho real: «Quero agradecer muito à VIP Clinic, ao doutor João e ao Hospital São Francisco do Porto. Graças a eles estou em casa e com o meu sonho realizado».

Na descrição da publicação, Dulce Pinto deixou algumas palavras: «Meussss muninooosss!!! Não podia estar MAIS FELIZ, os nossos sonhos merecem ser ouvidos, sejam eles quais forem, tive a sorte de encontrar a @vipclinic_pt que tornou o meu real, com a ajuda do querido @dr.joaomatosmartins e do @hospitalsaofranciscoporto 🏥 O @vipclinic_pt é uma clínica que confio totalmente, o @dr.joaomatosmartins passa uma segurança extraordinária e o @hospitalsaofranciscoporto é um local que nos faz sentir em casa 🏡», começou por escrever, em jeito de agradecimento aos que a acompanharam.

«Foram dias em que andei super ansiosa, tive algum receio durante alguns anos como outras meninas que me enviaram mensagem têm e está tudo bem... devemos respeitar o nosso tempo! O meu foi este e sinto que apesar de para muitos parecer fútil, para mim fará diferença sempre que olhar para o meu reflexo e isso é o mais importante, dado que sempre me causou alguma insegurança até numa simples ida à piscina como por exemplo no BB 🤍✨», acrescentou.

«Obrigada por todas as mensagens de carinho! Sigam os vossos sonhos, sempre! ✨🤍», rematou a ex-concorrente.