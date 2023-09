Há 1h e 22min

Veja como era Dulce Pinto há 1 ano! Completamente diferente!

Dulce Pinto, atual concorrente do Big Brother, tem 26 anos e é de Penafiel. Conhecida como «Barbie» nas redes sociais, é professora primária do 1º e 2º ciclos e digital influencer no TikTok.

Recorremos ao Instagram da concorrente e encontrámos algumas imagens de como era a nortenha há 1 ano.

Veja as imagens irreconhecíveis!