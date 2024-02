A fotografia viral de Cristina Ferreira na gala da TVI com uma bola de ténis! Veja a imagem inédita

Há 1h e 33min

Cristina Ferreira deslumbra na gala dos 31 anos da TVI, mas há um pormenor que se destaca! Veja as imagens

Neste domingo, dia 18 de fevereiro, que a TVI celebra os 31 anos num evento mágico no Casino Estoril. A festa vai ser «um grande 31». Esperam-se muitas surpresas e momentos inesquecíveis!

Recorde-se ainda que esta manhã, João Monteiro, irmão do vencedor do «Big Brother 2023», Francisco Monteiro, partilhou - nas stories do Instagram - uma fotografia neste domingo, dia 18 de fevereiro, onde se mostra num hotel na zona do Estoril.

O companheiro de Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção da TVI, mostrou uma vista deslumbrante para uma piscina e depois o mar, junto ao Tamariz, no Estoril, no dia em que acontece a gala de aniversário da TVI, precisamente no Casino do Estoril.

Também Cristina Ferreira recorreu às stories da mesma rede social para mostrar o quarto onde vai ficar nesta noite de festa, no Intercontinental Cascais Estoril: «Dia de festa», escreveu a apresentadora, mostrando depois o cartão de boas-vindas.

A apresentadora já se apresentou na «red carpet» com um look deslumbrante! Cristina Ferreira optou por usar um vestido comprido roxo, apenas com uma manga cheia de folhos. Veja como está elegante!

Já na segunda parte do programa, Cristina Ferreira mudou de visual e escolheu usar um vestido preto de cetim e rendas! O que ressaltou à vista dos telespectadores foi a imagem da apresentadora com uma raquete e uma bola de ténis, a representar a profissão do seu companheiro, João Monteiro.