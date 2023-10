23 out, 17:16

Bruna Gomes arrasou em mais uma gala do Big Brother! Veja as imagens

Bruna Gomes arrasou em mais uma gala do Big Brother, desta vez com um vestido comprido e justo, azul, que lhe acentua a sua excelente forma física.

Ao ter revelado o look para mais uma gala, a comentadora somou elogios nas redes sociais. Com um colar de pérolas e um batom vermelho, o look de Bruna Gomes causou furor perante os seguidores.