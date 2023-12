Há 1h e 53min

Percorra a galeria que preparámos para si do look de Cristina Ferreira.

Mais um diário, mais um look encantador. Cristina Ferreira escolheu, desta vez, um vestido justo azul.

Desta vez, a apresentadora escolheu usar o cabelo solto e uma maquilhagem subtil.

Veja na galeria todos os detalhes do look escolhido pela apresentadora, para apresentar mais um diário do Big Brother.