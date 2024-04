Cristina Ferreira no Brasil em novo desafio… E leva companhia especial!

Cristina Ferreira viajou até ao Brasil para marcar presença num evento bastante importante... Mas não foi sozinha! Veja aqui as fotografias

Cristina Ferreira vai voltar a discursar na Web Summit Rio, no Rio de Janeiro, no Brasil, ao início da tarde desta terça-feira, dia 16.

Antes deste momento importante, a apresentadora andou a passear pela cidade, juntamente do namorado, João Monteiro, e com os amigos Catarina Duarte e Rubinho Correia.

A amiga da apresentadora, na noite da passada segunda-feira, dia 15, partilhou uma imagem na qual surgem os quatro, sentados na Escadaria Selarón, um dos lugares mais famosas do Rio de Janeiro, que se localiza entre os bairros de Santa Teresa e Lapa.

Na sua rede social, Cristina partilhou uma compilação de momentos dos últimos discursos que proferiu noutros anos neste evento e escreveu: «Subir a um palco é sempre um desafio. Fazê-lo em inglês, sempre o admiti, foi ainda mais. Mas nada me demoveu. Tentei sempre, tentarei sempre. Nenhuma das minhas fragilidades me impede de seguir caminho. Os medos adensam ainda mais a vontade de o fazer. Foi com a frase: se isto tudo terminar um dia irei vender bifanas, mas serei a melhor vendedora do país, que terminei a minha primeira intervenção no Web Summit, em 2021. Já subi 3x ao palco de Lisboa e, amanhã, a segunda no Rio. Tento, em cada uma, que o discurso passe uma mensagem, a minha, na minha verdade e no caminho que construí. Nem todos o entendem, aplaudem ou apreciam. E está tudo certo. É o meu caminho. Com as minhas alegrias, escolhas, dúvidas e incertezas. E não mudava uma curva.💫» Veja aqui o vídeo:

Veja, agora, as fotografias desta viagem apaixonante!