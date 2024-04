Que amor! Cristina Ferreira deixa ‘escapar’ foto romântica com João Monteiro, em direto... Veja aqui

Cristina Ferreira desvenda álbum de fotografias especial com João Monteiro

Esta quarta-feira, 10 de abril, na última parte do programa «Dois às 10», quando Cláudio Ramos e Cristina Ferreira se preparavam para entregar o prémio do dia, a apresentadora mostrou o telemóvel para a câmara e revelou uma foto inédita com João Monteiro.

Tudo aconteceu porque os apresentadores começaram a receber chamamas de números anónimos nos seus telemóveis pessoais. Cristina Ferreira decidiu virar o ecrã do telemóvel para as câmaras para que os espectadores pudesse ver a chamada e, nesse momento, a chamada foi cancelada. Desta forma, ficou visível a fotografia de que Cristina Ferreira tem como fundo do seu telemóvel.

No fundo do telemóvel, Cristina Ferreira tem uma bonita foto sua e do namorado João Monteiro a caminha na praia, de mãos dadas.Veja o momento: