Eis as pistas da nova e surpreendente casa do Big Brother 2024! O que vem aí?

A nova edição do Big Brother está quase, quase a começar! É já amanhã que a casa mais vigiada do país vai receber novos inquilinos! De momento já conhecemos dois dos concorrentes!

Hoje, no programa Big Brother - A Escolha, o público escolheu, através de votações na aplicação do Big Brother, os dois concorrentes a ter a oportunidade de entrar no grande desafio Big Brother: Alex Ferreira e Ilona Matviychuk!

Ao longo da última semana decorreu diariamente, na TVI, o 'Big Brother - A Escolha', no qual todos os dias dois candidatos se 'defrontavam' de forma a tentarem um lugar na próxima edição do 'BB'. Dos duelos os jurados, Bruno Savate, Francisco Monteiro e Bruna Gomes escolheram um vencedor. Andreia Lemos, Rita Oliveira, Arthur Almeida, Alex Ferreira e Ilona Matviychuk foram os cinco 'eleitos'.

Como está a ver, esta edição está cheia de inovações e não é só na escolha dos concorrentes! Contudo, a nova casa do Big Brother também o vai surpreender! Ou seja, nada vai ser como antes...

Percorra a galeria e veja as duas imagens exclusivas do que vai encontrar na casa... Uma coisa lhe garantimos, nesta edição há novas regras e ainda mais poder!

Não perca a Grande Estreia, já amanhã, domingo, dia 24 de março, na TVI e TVIPLAYER.