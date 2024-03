Fique a conhecer tudo sobre os cinco candidatos a concorrentes do Big Brother!

Já está fechado o leque dos cinco candidatos a concorrentes para o próximo desafio do Big Brother! A nova edição do reality show começa já este domingo, dia 24 de março, mas hoje vai poder ainda escolher os dois últimos candidatos para entrarem na casa mais vigiada do pais!

Ao longo da última semana decorreu diariamente, na TVI, o 'Big Brother - A Escolha', no qual todos os dias dois candidatos se 'defrontavam' de forma a tentarem um lugar na próxima edição do 'BB'.

Dos duelos os jurados, Bruno Savate, Francisco Monteiro e Bruna Gomes escolheram um vencedor. Andreia Lemos, Rita Oliveira, Arthur Almeida, Alex Ferreira e Ilona Matviychuk são os cinco 'eleitos'. Mas só dois deles vão ter a oportunidade de entrar no grande desafio Big Brother.

Fique a conhecer melhor os candidatos:

Andreia Lemos:

- É gestora bancária e vem de Viseu

- Andou num colégio de freiras

- Depois do curso superior em Relações Internacionais, terminou um estágio como gestora bancária

- Garante que dentro da Casa vai ser mais inteligente do que os restantes concorrentes

- É bastante vaidosa e gasta muito dinheiro em roupa

- Filha de pais separados, tem um irmão gémeo e um irmão mais novo

- Sofreu bullying na adolescência

- De momento está solteira, diz que Viseu é um meio muito pequeno, sem nenhum homem interessante para ela

- Garante que tem mau feitio e que não suporta pessoas ignorantes, colocando a inteligência acima de tudo

Saiba quais foram as primeiras impressões de Francisco Monteiro, Bruna Gomes e Bruno Savate sobre a concorrente:

Rita Oliveira:

- Tem 21 anos e vem da Maia

- É estudante

- Estudou 3 anos em Vila Real, onde se licenciou em Ciências da Comunicação

- Queria trabalhar em TV e Rádio, mas percebeu que era uma área difícil e por isso está a fazer pós-graduação em Marketing Digital

- Sonha em ter uma ideia milionária e lançar-se no seu próprio negócio

- Namora há quase 2 anos e descreve a sua relação como “bastante saudável”

- Apesar do ar sempre sorridente, diz que grita muito quando se irrita e que não deixa nada por esclarecer

- Tagarela assumida, tem apenas medo que a sua constante simpatia seja confundida com falsidade

Saiba quais foram as primeiras impressões de Francisco Monteiro, Bruna Gomes e Bruno Savate sobre a concorrente:

Arthur Almeida:

- Tem 20 anos e vem de Alverca do Ribatejo

- É estudante

- Reside em Portugal, mas é natural de São Paulo, no Brasil

- É filho de um oficial da Marinha, por isso cresceu a viajar e a mudar de cidade e de países

- Veio para Portugal há oito anos e está a viver em Alverca do Ribatejo com os pais e irmãos

- Estuda Engenharia Civil e diz que é muito competitivo porque sempre praticou desporto, chegou mesmo a jogar futebol no Alverca

- Não come alimentos que contenham glúten, não bebe leite e o único vício que tem é “apaixonar-se muito facilmente”... a não ser que ela fume, o que estragaria tudo

- Apesar do temperamento bem-disposto, os mais próximos dizem que é explosivo e que não hesita em defender as suas convicções

Saiba quais foram as primeiras impressões de Francisco Monteiro, Bruna Gomes e Bruno Savate sobre a concorrente:

Alex Ferreira:

- Tem 27 anos e vem de Magualde

- É fotógrafo

- Alex define-se como sendo um jovem enérgico e de bem com vida

- Divide casa com três amigos e vive de uma das suas grandes paixões, a Fotografia

- Outra das suas paixões é o Teatro e ainda sonha poder estudar e tornar-se ator

- É preocupado com o look e tem imenso orgulho nos seus caracóis, são a sua imagem de marca

- No que toca a amores, ainda está a ultrapassar o fim de uma relação de seis anos

- Não entra no Big Brother com intenções de se apaixonar, mas diz que se encontrar alguém e acontecer, será incrível

Saiba quais foram as primeiras impressões de Francisco Monteiro, Bruna Gomes e Bruno Savate sobre a concorrente:

Ilona Matviychuk:

- Tem 28 e vem de Ponte de Lima

- É natural da Ucrânia, onde cresceu com a avó

- Veio para Portugal aos 16 anos, ter com os pais, que já cá estavam emigrados

- Hoje é assistente dentária

- Diz ser uma mulher expressiva, voluntariosa e garante que é intempestiva e desbocada! Nada lhe fica por dizer

- Vive em Ponte de Lima com o namorado há 7 anos mas sonha mudar-se para uma grande cidade

Saiba quais foram as primeiras impressões de Francisco Monteiro, Bruna Gomes e Bruno Savate sobre a concorrente: