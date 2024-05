Em dia especial, Bruna Gomes arrasa com look sensual! Bernardo Sousa reage: «É muito power...». Veja tudo!

Veja a galeria que preparámos para si!

Bruna Gomes, vencedora do Big Brother Desafio Final 2022, tem abraçado muitos projetos após a saída da casa mais vigiada do País. A influencer, lançou o seu mais recente produto de maquilhagem em colaboração com a marca Andreia Professional: Refresh Silk Foundation by Bru - uma nova gama de bases que promete ser a fusão perfeita entre desempenho, durabilidade e naturalidade.

A influencer, arrasou com o look que usou para o lançamento do produto. Foi através do Instragram que Bruna Gomes partilhou uma sequência de fotografias onde recebeu vários elogios por parte dos fãs: «Arrasandooooo»; «PERFEITAAAAA»; «Belíssima»; «Lindaaaa». Saltou à vista ainda o comentário do seu marido, Bernardo Sousa: «É muito power».