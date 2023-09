Ex de Leandro ‘sobe a temperatura’ em biquíni. As fotos mais sexys de Doina Stratulat

20 ago, 18:27

Doina Stratulat incendeia as redes sociais com fotografias escaldantes.

Doina Stratulat, ex-namorada do cantor Leandro, faz 'subir a temperatura' ao posar em biquíni, recebendo vários elogios por parte dos seguidores.

Nas redes sociais, Doina não se inibe de mostrar a sua boa forma física, num corpo moreno e tatuado, muito sexy. Percorra a nossa galeria de fotografias e veja as melhores imagens!

Recorde-se que Leandro, ex-concorrente do «Big Brother», anunciou recentemente a separação da companheira, de quem tem um filho, Diego.

«Foram quase 10 anos de Amor, companheirismo e amizade. Mas hoje eu e a Doina decidimos anunciar que as nossas vidas seguem caminhos diferentes, mas sempre presentes na vida um do outro pelo nosso filho Diego», revelou no mês passado.

Esta sexta-feira, o cantor esteve presente no programa «Dois às 10» da TVI, onde admitiu ter sido o culpado da separação e não descartou a possibilidade de uma reconciliação.