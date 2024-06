Reconhece esta criança? É um dos ex-concorrentes mais polémicos do Big Brother

Saiba aqui!

Esta terça-feira, dia 18 de junho, Gonçalo Quinaz, ex-concorrente e atual comentador do Big Brother, celebra mais um ano de vida!

Por esse motivo, o aniversariante recuperou um «tesourinho» de infância, onde publicou na respetiva página de Instagram.

«Hoje, completo mais um ano de vida. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por tudo e por tanto, agradecer por me abençoar todos os dias. À minha família, as pessoas que mais amo na minha vida e que estão comigo todos os dias. Sem vocês, seria impossível. Obrigado, meus amores. Sou feliz.», escreveu.



«Não podia terminar sem deixar também uma palavra de agradecimento a todos vocês que estão desse lado e que, todos os dias, me enchem de carinho. Obrigado», completou, na legenda do registo antigo.